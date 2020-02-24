因應台股逐筆交易制度3月23日起實施，凱基證券表示，全面升級公司核心網路、重新設計交易系統架構、縮減網路節點，並更新各分公司網路交換器，電子交易系統提供智慧條件下單及閃電下單功能，如觸價鋪價、條件觸價下單等，協助投資人快速下單；投資人目前可善用逐筆擬真交易環境，提前體驗。

台股逐筆交易制度實施進入倒數一個月，凱基證券表示，「逐筆交易」是每筆委託逐筆撮合，與現行每5秒撮合一次的集合競價不同，為幫助投資人更了解交易新制，已在全省舉辦多場小型說明會，透過當面的互動、說明，讓投資人可以更加清楚新舊制度的差異，更特別錄製影音說明影片，投資人直接在線上也可以了解逐筆交易制度。

逐筆交易實施後，除了增加多項委託種類，在交易撮合及行情揭示方面速度也較現行快速，凱基證券建議，投資人可利用凱基證券或證交所提供的逐筆交易擬真平台，熟悉ROD（市價／限價當日有效）、IOC（市價／限價立即成交或取消）和FOK（市價／限價全部成交或取消）等各種新式委託的下單方式及了解其差異，調整自身的看盤及交易習慣。

在逐筆交易的制度下，行情揭示及下單速度將更迫切即時，凱基證券為此全面升級軟硬體，包含公司核心網路全面升級、重新設計交易系統架構、縮減網路節點，並更新各分公司網路交換器，期望提供投資人最有競爭力的交易環境。

此外，因應未來搶速度的交易方式，凱基證券的電子交易系統提供智慧條件下單及閃電下單功能，如觸價鋪價、條件觸價下單等，可協助投資人以簡易的方式達到快速下單的目的。

(工商 )