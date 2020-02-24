根據市調機構IDC資料顯示，華碩(2357)筆記型電腦及桌上型電腦雙雙稱霸2019年台灣市場銷售第一！華碩筆記型電腦自2003年起，已連續17年蟬聯銷售冠軍；桌上型電腦也創下連續9年市佔第一的好成績。有鑑於新冠肺炎疫情衝擊買氣，華碩把握開學潮積極展開促銷！

1月華碩集團營收新台幣232億元，年減11%，主要因為逢春節假期而走低；本業方面，華碩1月品牌營收達205億元，年減8%。華碩表示，受新冠肺炎疫情影響，預期今年第1季的營運或有較大不確定性，華碩將與供應鏈及通路夥伴密切聯繫及合作，適當對應產業變化。

受到新冠肺炎的不確定因素影響，華碩也積極展開促銷活動！華碩ASUS VivoBook S系列，在新春優惠加持下業績開出紅盤，熱銷成長超過20%。搶搭開學季熱潮，華碩趁勢再推出多重購機優惠嘉惠青年學子，即日起至3月15日前購買ASUS VivoBook S系列指定機種，限時促銷降價6000元，只要2萬6900元起。此外，3月底前購買創作者系列ASUS ProArt StudioBook指定筆電(W590/W730/W700/W500/H700/H500)或ASUS ZenBook Pro Duo(UX581)，線上登錄送「Samsonite RED 筆電後背包(市價4700)」、3月底前購買精巧強大的ASUS ProArt Station D940MX桌上型電腦，線上登錄就送「ASUS FX HDD 2.5吋外接式硬碟(市價3290)」；前述機種於3月15日前至活動網站登錄，還可獲得抽十萬現金機會。

(時報資訊)