受到新冠疫情影響，加上蘋果無預警調降營運目標，美股回檔，與導致台股上周下挫，外資同步站在賣方。根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超333.38億元。累計今年以來至2月21日止，外資總買進金額為1兆1,289.23億元，總賣出金額為1兆2,071.52億元，累計賣超為782.29億元。

外資總持有股票市值為15兆1,292.01億元新台幣，占全體上市股票市值的42.75％，較2月14日的15兆4,502.25億元新台幣，減少3,210.24億元。

在個股買賣超方面，中信金(2891)上周外資買超61,427張，居外資買超上市第一大個股，神達(3706)、榮成(1909)分居第二、三大，分別買超17,251張及15,971張。

賣超部分，上周外資賣超旺宏(2337)最多，張數總計88,336張，晶圓雙雄上周位居外資賣超第二及第三多個股，台積電(2330)賣超61,792張，聯電(2303)賣超31,515張。

(時報資訊)