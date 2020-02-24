金管會積極與各國加強跨境監理合作，宣布再獲具體成果。金管會今（24）日表示，主委顧立雄20日已與來訪的德國聯邦金融監理總署（BaFin）官員，進行台、德銀行業及保險業跨境監理合作文件交換儀式，為深化雙方監理合作奠立基礎。

金管會指出，駐德代表處代表謝志偉與德國在台協會副代表施碧娜，近期完成銀行業及保險業跨境監理合作文件簽署，主要內容包括申請核照、行政裁罰等資訊交換、召開雙邊會議、打擊金融犯罪、危機通知、實地檢（訪）查協助、資訊保密等一般監理合作項目。

金管會說明，BaFin為隸屬於德國聯邦財政部的獨立聯邦機關，負責銀行、證券期貨及保險業監理，監理對象包括銀行、保險公司及證券業者，除為德國金融監理機關，亦為歐洲主要金融監管機關之一。

據金管會統計，德國銀行業在台設有1家分行、1家代表人辦事處，台灣則有台銀設有法蘭克福代表人辦事處，一銀申請設立法蘭克福分行中。德國保險業在台設有1家子公司、1家分公司、2家聯絡處，雙方銀行及保險業已互設據點，金融往來日益密切。

金管會指出，證期局前身「財政部證期會」曾於1997年與「法蘭克福證券管理委員會」（後併入BaFin）簽訂證券業監理合作備忘錄。金管會對此積極推動與BaFin洽簽銀行業與保險業監理合作文件，以完備台灣與德國金融跨境監理合作範疇。

對於此次台德雙方完成銀行業及保險業跨境監理合作文件簽署，金管會表示，對於加強台灣與德國金融監理機關的金融監理合作，以及協助台灣金融業赴德國設立據點，將具有正面實質效益。

金管會表示，迄今已與39個國家地區的60個機關，簽署64份金融監理合作文件，未來將持續加強與各國金融監理機關的雙邊監理合作，以協助金融業海外布局、確保金融機構穩健經營。

(時報資訊)