非大陸地區新冠肺炎疫情蔓延，台股盤中重挫逾150點！相較於大陸地區鐵腕政策，讓新冠肺炎疫情逐漸受到控制，大陸地區復工腳步也加速，但日本、韓國及義大利等非大陸地區疫情快速蔓延，且新冠肺炎疫情對全球經濟及終端需求負面衝擊開始顯現，讓全球投資市場樂觀氣氛漸散，反而是居高思危、逢高獲利了結的賣壓開始出籠，上週五美股指數全面重挫，確診病例暴增的韓股指數亦大跌，拖累台股指數跳空開低，台積電(2330)、大立光(3008)、鴻海(2317)、台達電(2308)及台塑化(6505)等權值股同步走弱，祥碩(5269)則跌停鎖死。

盤面多頭重心仍在防疫個股，康那香(9919)、毛寶(1732)、高端疫苗(6547)及優盛(4121)等盤中股價亮燈漲停，南六(6504)、倉和(6538)及茂矽(2342)盤中逆勢走高，在權值股壓指數下，台股指數盤中大跌逾150點，回防11500點，截至11點30分為止，加權股價指數為11549.39點，下跌136.96點，成交量926.49億元；OTC指數為146.33點，下跌1.49點，成交量248.4億元。

今日上市各類股以造紙類股表現最佳，上漲2.17%，其次是生醫類股及化生醫類股，分別上漲0.45%及0.09%，表現較差者為百貨類股、光電類股及汽車類股，百貨類股下跌1.78%、光電類股下跌1.71%、汽車類股下跌1.49%；上櫃部分，表現最佳為文化創意類股，上漲1.88%，表現最差為電腦週邊設備類股，下跌1.68%。

就技術面來看，儘管大陸地區復工腳步加快，但因新冠肺炎疫情負面衝擊顯現，致使上週台股反彈後拉回，加權股價指數收盤為 11686.35點，累計一週下跌129.35點，跌幅為1.09%，週K線收黑，終止週K線連二紅，成交值為6593.39億元，較前一週略減；櫃檯買賣指數收盤為147.82點，上漲0.56點，漲幅為0.38%，週K線收紅，為連續第3週收紅K線，成交值為2100.17億元，較前一週增加，受到日本、韓國等地區新冠肺炎疫情延燒影響，上週五美股重挫收低，今天台股亦因美股及亞股走弱，指數開低走低，盤中大跌逾150點；近期台股從最低點11138點反彈最高至11854點，短線急漲後難免受到負面消息及短線獲利了結賣壓影響拉回，不過台股已在恐慌中出現第一支腳(2月3日)及第二支腳(2月10日)低點，即使近期大盤指數及個股股價或因利空消息而出現漲多拉回，分別再打第二或第三支腳也是可能，但是短期間大盤指數應不至於再回測2月3日最低點，儘管台股受制於上檔的黑K與缺口反壓，且短線多方量能偏低欠缺，日技術指標轉弱與短期均線下彎，但因下檔半年線維持走升仍具支撐性，只要前低不破，台股將維持間區來回整理。分析師表示，此波台股大盤及個股股價之所以出現跌深大反彈，主因農曆封關前不少個股股價已修正，且短線上投資人會以2003年SARS對應此次新冠肺炎，加上大陸地區疫情已受控制，各地區復工腳步加快，因此就算台股再拉回，指數跌幅應該不會太大。

不過，儘管大陸地區疫情逐漸受到控制，日本、韓國、義大利等非大陸地區擴散，短線醫療藥品、防疫、宅經濟、遠端視訊會議、安全監控、 雲端服務等相關公司仍有受惠題材，近期大陸股市強勢族群蘋概股及PCB等，均有機會成為盤面反彈主流；在長線保護短線的投資架構下，建議中長線投資成長趨勢性產業及標的如：5G+AI+雲端、電動車、晶圓代工及材料等逢拉回可佈局。

(時報資訊)