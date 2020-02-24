南韓新型冠狀病毒感染確診病例新增161人，累計病例達763例。死亡病例新增1人，累計達7例。投資人對國內疫情的快速傳播與經濟衝擊越來越擔憂，周一南韓KOSPI指數盤中重挫逾3%，韓元下跌0.68%，報1,217.4兌一美元，稍早前一度貶至1,218.4兌一美元，創6個月新低。

外資拋售韓股，盤中大舉賣超5,000億韓元。大型股普遍走跌，重量級權值股三星電子、SK海力士分別下挫3.21%與3.69%。樂金化學跌3.22%，最大煉油廠SK Innovation跌近4%。金融股亦表現疲弱，新韓金融、KB金融與三星人壽跌逾4%。

南韓境內的新型冠狀病毒疫情如野火燎原般急速擴散，國際主要投資銀行與經濟研究機構看衰南韓今年經濟成長率恐跌破2%。南韓某科技公司警告，一旦廠區爆發疫情，生產和供應都可能中斷。分析師表示，如果疫情傳播速度不見放緩，給經濟造成的重大衝擊將持續到第二季。

(時報資訊)