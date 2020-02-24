台灣的海洋怎麼了？海巡署第二岸巡隊昨(23日)一天內連續在東北角龍洞灣附近海灘發現6隻死亡的保育類綠蠵龜及1隻欖蠵龜，總計1天內發現7隻保育類的海龜死亡，也是台灣史上首次如此重大保育海龜死亡事件，引起保育界震驚。

東北角龍洞灣海域一天內同時發現7隻保育類綠蠵龜及欖蠵龜死亡事件，引起國內保育界震驚。(第二岸巡隊提供)

據了解，海巡署第二岸巡隊昨（23）日下午，在新北市東北角海岸南雅沿岸發現1隻死亡海龜，相隔不久後，又接獲民眾報案於龍洞灣至和美一帶岸際發現6隻死亡海龜，第二岸巡隊獲報後隨即回報海巡署第二（北基）巡防區指揮部並派員前往察看，另通報新北市政府動物保護防疫處與海洋大學海龜救護中心共同協處。

東北角龍洞灣海域一天內同時發現7隻保育類綠蠵龜及欖蠵龜死亡事件，引起國內保育界震驚。(第二岸巡隊提供)

北部分署第二岸巡隊指揮南雅、龍洞安檢所及第二機動巡邏站人員至現場協處，海大研究人員至現場後實施解剖研究，其中一隻為欖蠵龜，其餘六隻均為綠蠵龜，研究人員表示應為近期海浪較大，洋流較強，始造成近日有較多海龜撞擊岩石死亡後被冲上岸，後續解剖完畢，則由海巡人員協助就地掩埋。

第二岸巡隊呼籲：為關懷海洋永續及保育海洋生態，若民眾於岸際發現相關情事，請多利用「118」免費報案專線，海巡署接獲通報後將立即派員前往協處，以利相關學術單位進行研究，共同維護海洋生態。

(中時電子報)