美國一名保育攝影師華納(Jennifer Leigh Warner)，日前在加州海邊拍攝海豹，但她的注意力被一群海鷗吸引。這群海鷗互相追逐拋丟一個「肉色棒狀物」，華納拍下照片放大一看呆掉，原來海鷗們在玩弄的是一支「18禁成人玩具」。

Experience Wildlife臉書專頁貼出華納拍攝的照片，並成功吸引百萬民眾點閱。華納發文表示，希望這些照片不會冒犯到任何人，但她必須分享生平所見最有趣的塑膠污染故事。她更提醒，所有進入海洋的東西，最終會進到野生動物的嘴裡。

「在意識到物體是什麼之前，我只覺得惱火和生氣，因為塑料污染確實是一個嚴重的問題，作為保護攝影師，我正在記錄人類對野生生物的影響，」華納對網路媒體Gizmodo說。「但是當我意識到那是什麼，不禁覺得又好氣又好笑。」

Gizmodo介紹，作為一名保護攝影師，華納致力於記錄人類與野生生物如何共存，包括人類如何污染棲息地並與野生動物發生衝突。儘管很尷尬，但華納很高興看到照片在網路迅速流傳，希望人們注意到海灘塑料污染問題。

(中時電子報)