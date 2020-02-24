國標舞女王劉真因手術時心臟驟停，裝上葉克膜搶救已第18天，若心臟功能無法恢復，恐剩換心一途。醫師透露，換心真的不是件容易的事，再加上心臟一定是越年輕、越健康越好，但這也代表另一個生命的逝去，在醫師心裡其實都是矛盾又痛苦的，一切要「看緣分」。

根據器官捐贈移植登錄中心資料，目前有還196人在等候換心，《ETtoday新聞雲》報導，馬偕醫院心臟外科主治醫師徐綱宏指出，心臟不是說有就有，而且還要經過配對、疾病嚴重程度等多項評估，若是比對不合，也不會給她。

徐綱宏指說，還有另一個很現實的問題就是心臟健康程度，「如果今天是一個70歲的心臟，或癌症患者的心臟你會要嗎？」他坦言，換心真的不是件容易的事，雖然心臟一定是越年輕、越健康越好，但這也代表另一個生命的逝去，在醫師心裡其實都是非常矛盾又痛苦的。

至於若是等不到換心，徐綱宏說，可以先靠心室輔助器，臨床上看過裝置後幸運等到心臟，但也有人裝到機器都當機了，還是沒等到或沒配對到，最後不幸過世。

(中時電子報)