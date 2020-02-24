新冠肺炎疫情擴大，近期中央公布病例地圖，台中變成4例，引起許多民眾議論，中市府24日指出，其中2例是白牌司機親友，目前證實無擴散風險；另有兩名大陸遊客從別縣市直接驅車前往台中的醫院收治，未在台中進行行程，市長盧秀燕表示，那兩例要算台中嗎？那張病例地圖會造成誤解，希望中央能修正。

盧秀燕表示，中央公布台中4個病例有點錯誤，有兩例是白牌司機的親友，住在台中市，不過，中央已經解除警報；另外兩例要特別強調，他們是台灣籍以外的遊客，沒有進到台中遊玩，在別的城市生病，因台中有大醫院，所以直送台中治療，完全沒有在台中活動。

盧秀燕說，這兩例不是台灣人，也不是住台中，所以要算台中嗎？她也很懷疑。她表示站在台中立場，不會拒絕收治病人，因為大家都要互相幫忙，但那張地圖會造成誤解，希望中央能修正。

台中市府表示，近期中央公布病例地圖，台中變成4例，其中的2例是白牌司機的親友，根據中央防疫指揮中心公布訊息，所有接觸者採檢都是陰性，證實無擴散風險。

此外，另2例是在1月底，有兩名大陸遊客從別的縣市直接驅車前往台中的醫院收治，現地診療，並未在台中進行行程，也沒有接觸任何人，相關疫情中央都有掌握，不是本土病例，目前恢復情況很好。中市府相關的防疫作為也會持續加強與落實。

(中時 )