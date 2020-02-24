今天(24日)大學學測成績放榜，學生組織「風狗浪」年與台大學生會再度發起「終結放榜新聞」學生行動，呼籲高中校方拒絕提供學生資訊給媒體作為放榜新聞的素材，大學端則應停止以科系錄取門檻、報填人數做為校系宣傳，教育部應有「將升學新聞處理加入評鑑考量」等具體措施。目前有超過20所高中加入，同時有部分學校已承諾不發布新聞稿，但也有部分學校拒絕。

學生組織「風狗浪」指出，去年的「終結放榜新聞」行動得到社會廣大迴響，高雄女中、鼓山高中、中山女高等8校簽署承諾書，高雄中學、建國中學、北一女中等超過15校當年度不發布新聞，並有將近一萬人連署，連蔡英文總統都以臉書貼文響應。但仍有許多學校未做出承諾，只答應「今年不發布」或是改發在學校官網，並沒有真正了解「終結放榜新聞」期待教育者更能尊重學生多元生涯選擇的價值，只是礙於社會壓力做出應對。

多元教育家長協會理事長、台大社會系教授林國明表示，放榜新聞已經造成教育現場困擾，鼓勵分數至上，把考上熱門校系當做成功的樣板，他呼籲所有的高中共同拒絕放榜新聞。

學生組織風狗浪代表歐孟哲談到，今年再次行動，為的就是要表達「終結放榜新聞」始終是教育者必須扛起的責任。各所高中應有更明確的表態，教育部也應該要有更具體的對策。

台大學生會長凃峻清提及，除了高中有責任改變放榜新聞的文化，大學與教育主管機關更有必要負起責任。他呼籲教育部及各級主管機關，以具體作為來遏止放榜新聞與升學競賽的歪風，真正符合108課綱「適性揚才」的精神。

今年學測考生台師大附中高三學生何雨忻說，學測成績公布後想必許多高中正蠢蠢欲動，準備宣傳校內學生「學霸」、「黑馬」、滿級分人數等，但這些「神話故事」不但侵害學生個資隱私，更諷刺當今注重多元發展、學生特質的教育風潮。

(旺報 )