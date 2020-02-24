25日即將開學，為防治新冠肺炎新北市政府準備111萬片口罩、額溫槍等物資，多所私立學校卻表示，新北防疫物資公私校不同調，市府分配額（耳）溫槍公立學校兩班一支，私校沒分配只能自己想辦法，校方憂心量測時間「大塞車」，影響學子上課權益，直呼「防疫應不分你我」。

「私立學校面對疫情較辛苦！」私立東海高中校長王建富表示，教育部防疫物資公私校分配相同，但新北市府的物資公私校有差異，私立學校只能自己添購，以額溫槍為例，各地幾乎缺貨，目前東海僅添購六支，上學時間各班可共同支援量測，但是中午量測時，四個班約200學生只能共用一支，憂心影響學子午休，甚至上課時間。

私立清傳高商校長林怡宏指出，很多防疫無法辦法及時到位，教育局雖有協助部分口罩、酒精仍校方只能自己想辦法或仰賴民間、廟方支援，像額溫槍部分，目前三個班共用一支，校方已盡力訂貨，但大部分要等到三月中後才能陸續送達。

新北市長侯友宜23日到新莊國小視察學校防疫整備情形，強調新北已準備111萬片口罩等物資，要求新北各校上緊發條，「防疫作戰指令，從上到下是一致性，沒有妥協空間，學校務必做到萬無一失。」，然而新北校園防疫物資公、私校不同調，讓私校校方十分憂心。

(中時 )