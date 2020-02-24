大學學測成績24日公布，南崁高中湯敏家境不佳，3年前以5A佳績捨棄第一志願武陵高中，就近選擇南崁高中，領取菁英入學獎學金，把「努力讀書、翻轉未來」當唯一目標，勤學不倦，以3科滿級分、4科58級分的優異成績成為全校榜首，期盼進入台灣大學社會學系，幫助弱勢。

湯敏出身單親家庭，媽媽母兼父職獨自扶養她與哥哥長大，因是低收入戶家庭，從小到大都不曾補習，但深知唯有努力讀書才能翻轉未來，勤學不倦，國中畢業考出會考5A佳績，考量家中經濟負擔，放棄武陵高中，選擇可領取桃園市教育局菁英入學獎學金的市立南崁高中就近入學。

積極努力的湯敏一直在語文專長班維持校排1％好成績，除了課業之外，湯敏也把握可精進的機會，高二暑假參加教育部德瑞法交流計畫，學習跨國文化、和國際社會議題，平常也在圖書館擔任志工，盡自己微薄的心力，坦言貧窮的環境可能會讓人生道路上有些波折，「但轉個念，那也會是讓我破浪前進、散發光芒的契機！」

湯敏深信，所有的事物都取決於自己，只要有毅力與積極向上的心，再艱難的逆境都能度過，逆風才能飛得更高更遠，她也在學測順利考出3科滿級分、國英數社58級分、5科總計68級分的佳績，成為全校榜首，她表示，繁星第一志願會填台灣大學社會學系，希望未來能運用所學幫助弱勢。

(中時 )