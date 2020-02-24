橋面也可成為親子繪本！全台各地常見彩繪老屋或巷弄，運用繽紛色彩圖案，活化地方。新豐鄉代余冠宏結合新豐鄉青年服務協會及學校提倡愛鄉環境教育，一起彩繪橋面，目前已成中山橋、中正橋，吸引路過者的目光。

余冠宏表示，他一直構思形塑新豐鄉的在地意象，偶然機會看到新豐國小特色彩繪，激發他思考將彩繪實際運用在社區美化上，並開始針對鄉內橋面實施美化，獲得縣長楊文科、議長張鎮榮及鄉長許秋澤等人支持。

中崙村長劉錦嫦、瑞興村長李兆恩也以行動表示支持，但礙於經費，採分批逐步進行，目前完成新庄子往瑞興方向的中山橋、中正橋，進行中的則有連結中崙與瑞興的太和橋，透過彩繪讓平凡無奇的橋面脫胎換骨，讓經過的用路人耳目一新。

余冠宏表示，這個構想也仰賴鄉親身體力行，學校受到新冠肺炎疫情影響延後開學，許多家長趁此空檔帶孩子一起參與，將教育付諸於生活中，讓彩繪行動更有意義。

居民共同參與創作的彩繪橋，讓原本生硬的橋面充滿生命力，完成後還要持續維護管理及修補斑駁牆面等，不但凝聚社區意識，也成在地最有人情味的風景。

(中時 )