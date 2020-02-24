元大期貨身為台灣期貨業龍頭，也是台灣首家取得期貨衍生性金融商品發行權的槓桿交易商，為支持金融創新商品推行，除了提供業界最多貨幣別的外幣保證金交易服務，隨著主管機關開放一般自然人交易黃金與原油差價契約（CFD）之政策，於近期獲得央行批准，為全台首家取得黃金與原油CFD發行權的期貨商，透過不同連結標的商品滿足多元客戶需求。

元大期貨表示，根據國際清算銀行（BIS）每三年的數據調查，台灣外匯和利率商品於櫃買中心的日均成交量在2019年達到304億美元規模，相較三年前2016年的271億，成長12％，顯示交易人對相關商品的需求穩健成長。CFD類似期貨的衍生性金融商品，交易連結標的除了市場大眾所熟悉的外幣，也可連結金屬、能源等大宗商品，具有多空雙向、槓桿、價差息差多重收益等特性，且相較期貨制式契約規格更為彈性，投資人可依照個人資金多寡與喜愛的交易方式自行調配，低門檻的商品特性，讓小額投資人可輕鬆參與金融市場。

新冠肺炎疫情爆發之際，中東地區又爆發伊朗與以色列衝突，伴隨國際風險事件與地緣政治緊張情勢升溫，牽動全球股匯市場、各國貨幣、金屬與能源商品的漲跌。在市場行情波動期間，建議投資人可利用涵蓋多元種類的CFD商品，運用其交易靈活的特性，進行套利或避險策略組合，並多加留意疫情後續的影響及中東情勢變化，以掌握金融市場交易契機。

元大期貨對於金融創新的推展不遺餘力，配合黃金與原油（黑金）雙金商品的新上市，活動期間提供投資人交易送金幣與杜拜來回機票等多項大獎。此外，還與輔仁大學合作舉辦全國大專院校外匯模擬交易競賽，目前已吸引近千名學生報名參與，3月開始的正式比賽提供總獎金高達13萬元，希望透過創新商品與深耕校園雙管齊下，讓更多投資人與年輕學子認識並參與台灣期貨金融市場。

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