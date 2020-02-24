樂團「蘇打綠」主唱吳青峰個人「太空備忘記」巡迴演唱會22、23日於台北小巨蛋圓滿落幕，邀請休團3年多的「蘇打綠」擔任嘉賓，6位團員在演唱會最後登台，演唱新歌〈Tomorrow will be fine〉，讓全場萬名粉絲感動飆淚，會後舉行慶功宴，吳青峰說為了保密僅少數人知道，連媽媽都不知道，知情人要簽訂「燕姿計劃」保密條款，違者得罰500萬元，吳青峰解釋：「安可曲本來要唱〈我要的幸福〉，環球同事以為找孫燕姿當嘉賓，在這邊跟孫燕姿說聲抱歉」，他接著笑說「因為這一兩年唱了很多燕姿的歌，找她當嘉賓會覺得合理，希望下次真的請到燕姿當嘉賓。」

近幾年不斷被詢問「蘇打綠」何時復團，當時團員笑說要等團長阿福瘦下來，這回團員到齊在演唱會合體，吳青峰會後笑說「你們看，阿福根本沒有瘦下來，今天算是彩蛋」，坦言是兩天前才確定要合體，並依當天彩排感覺而定，因此23日一大早、小巨蛋一開門就前來彩排，為了不讓人發現全程戴帽遮掩，看起來像演唱會技師，吳青峰不忘虧團員、得意笑說「不像我自帶明星光環」，但全程保密就為了站上台那一刻讓大家驚喜。

吳青峰「太空備忘記」巡迴演唱會台北站2場於23日圓滿落幕，會後舉行慶功宴。（粘耿豪攝）

擁有好感情的六人在台上互開玩笑，吳青峰在休團期間推出個人專輯《太空人》，鼓手小威說只聽得懂〈傷風〉這首歌，吳青峰虧小威「他可能開玩笑，我們太熟了，可能想拐彎抹角表達我這張專輯很高級吧！」，更說到「他說〈Tomorrow will be fine〉是寫給大家，不知是真是假，他就是比較綜藝，跟阿福一樣客套」。

「蘇打綠」在演唱會上演唱新歌〈Tomorrow will be fine〉，吳青峰說，「大約三個月前大家開始討論，隨著休息快要結束，找回對音樂感覺，近3年休團期間都有分享彼此生活，比較少分享音樂」，而每位團員陸續拋出這3年內作出的音樂，聽到這首歌的demo時，「認為是符合我們現在想講的話」。至於何時真正復團？吳青峰說「蘇打綠很隨性，當時休息也是很隨性決定，十幾年前本來要解散，在海洋音樂季卻變成開始，到今天蘇打綠就是解散不了」，至於明確的復團時間，他語帶保留說「看其他五位前輩高興囉」。

(中時 )