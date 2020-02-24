為因應新冠炎疫情對經濟產業的衝擊，立法院朝野上周各自提出《困特別條例》草案，今日上午由立法院長游錫堃主持朝野協商，時代力量立委王婉諭今(24)日也在臉書說明，黨團已提出5大主張，會盡力說服各黨團，希望讓照顧企業、保護勞工等修正動議予以落實、通過。

王婉諭今早說，立院正針對武漢肺炎紓困特別條例進行黨團協商，時力黨團提出5大主張，包括設置專責委員會、落實防疫照顧假、賦予勞工退避權、鼓勵企業挺勞工，以及明示紓困方案。

王婉諭表示，紓困條例的600億不是筆小數目，行政部門在經費支出的民意監督、透明則信，應該要有更高的標準。因此，應該比照《SARS防治紓困條例》與《莫拉克災後重建特別條例》，設置專責委員會，負責紓困經費事項之協調、審核、決策、推動及監督。

王婉諭也指出，防疫造成的風險與損失，不該全部由勞工負擔，目前行政院版本的防疫補償，僅針對隔離、檢疫者，這是遠遠不夠的。「指揮中心為應變處置指示而得請假者」的防疫照顧假，或是未來因為防疫產生的其他種休假，都應該給予一定的防疫補償，才能讓防疫照顧假「看得到也用得到」。

關於保障勞工生命健康，王婉諭則說，除了防疫補償，更重要的，無非是生命健康的保障。因此，仿照《職業安全衛生法》第18條，應明確給予勞工防疫上的退避權。

如何協助企業、勞工度過難關，王婉諭也提出，有必要在防疫條例裡明確規定，透過鼓勵的方式，讓承諾不裁員、不減薪的企業可以獲得較優的紓困方案；以及參考《災害防救法》第44-8條規定，把貸款本金及利息的償還展延，明確寫入特別條例中，讓企業界的朋友能夠挺過疫情難關。

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(中時電子報)