民眾黨剛成軍就立刻投入2020的大選，初試啼聲就拿下5席的好成績，成為國內的第三大黨，為了持續精進與壯大黨內人才，民眾黨成立「國家治理學院」，未來將邀請各界菁英與各行專業，為學員傳授新知。民眾黨立院黨團表示，這是一場改變政治文化的社會運動。

民眾黨指出，在進入政治場域磨練前，希望理念相近的學員們，能謹記「清廉、勤政、愛民」的核心理念，作為自我砥礪的要求與初衷，「讓以民為本的政治文化在全台開枝散葉」。民眾黨指出，國家治理學院採閉門授課的形式，每周上一次課，只有黨員才能夠參加；且課程有分級，基層黨員有教戰守則、縣市首長則有領導方針，全面顧及黨員的需要。

以這種強化黨內組織的模式，民眾黨希望能放眼2022、前進2024，讓民主、自由、多元、開放、法治、人權、關懷弱勢、永續經營等理念，在台灣步步紮根落實。民眾黨立院黨團表示，民眾黨不是政治上的領導者，而是文化上的傳道者，未來也會「凝聚眾人的智慧，集合眾人的力量來改造台灣」。

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(中時電子報)