兒福聯盟在開學前夕宣布將自3月起，發送超過3200份快樂開學包給全台450所偏鄉學校，內容物包括兒童口罩、抗菌洗手皂、運動用品等，除此之外，兒盟還設計「我的保健畫冊-保護小寶貝的身心健康」孩子版畫冊與教學手冊，希望讓偏鄉老師透過畫冊帶著孩子們一起建立良好防疫衛生習慣。

兒盟規畫快樂開學包中，包括兩種大小非醫用兒童口罩3320盒、每盒50片、2萬1000顆抗菌洗手皂，3300包益生菌軟糖，還有藍球，足球，躲避球共2999顆與5998條跳繩。

兒盟執行長白麗芳表示，希望服務的偏鄉學校與弱勢孩子們，在防疫期間，不僅要培養正確的洗手與戴口罩習慣，透過運動以及正常作息來維持好的免疫力，也擔心人心惶惶的氣氛，影響到孩子們的心緒穩定，因此設計手冊，帶著孩子去理解一切情緒都是正常的，面對無法處理的情緒，去接受生活的不一樣。

兒盟表示，有數個偏鄉學校的師長向兒盟反應，村內有孩子因有旅遊接觸史居家隔離14天，就被大家用嫌惡的眼神對待，孩子的情緒很需要被關心；再加上擔心社區感染的陰影下，開學後孩子們陸續進入校園，周遭難免會有居家隔離或自主管理的同學，如何帶著孩子正面看待及關心居家隔離返校的孩子，實為當務之急。

因此團隊決定在物資以外，從「心」、「情緒」的面向，給予孩子們溫暖有力的支持，因此精心製作手冊，用繪畫互動的方式來探討情緒主題，也鼓勵孩子們用電話或視訊方式關心被隔離的同學，團隊人員更將進到防疫資源比較少的偏鄉，帶孩子互動，也在快樂開學包也放入團體運動用品，希望孩子們一起運動強身，彼此支持。

(中時 )