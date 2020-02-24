嘉義市舊燈會區空地火燒車，恐波及其他車輛，消防人員搶救。（廖素慧攝）

一部停在嘉義市舊燈會區空地的小客車，今天上午11時50分突然爆炸起火，連續數聲「砰、砰」的爆炸聲響，冒出熊熊大火，驚悚畫面駭人，消防人車趕到現場滅火搶救中，車子幾乎燒得精光，警消正調查車內有沒有人員受困及起火原因。

(中時 )