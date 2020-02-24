爆炸聲連續響 嘉義市舊燈會區火燒車 12:312020/02/24 中時 廖素慧 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 嘉義市舊燈會區空地火燒車，爆炸聲連續響。（廖素慧攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義市舊燈會區空地火燒車，恐波及其他車輛，消防人員搶救。（廖素慧攝） 一部停在嘉義市舊燈會區空地的小客車，今天上午11時50分突然爆炸起火，連續數聲「砰、砰」的爆炸聲響，冒出熊熊大火，驚悚畫面駭人，消防人車趕到現場滅火搶救中，車子幾乎燒得精光，警消正調查車內有沒有人員受困及起火原因。 (中時 ) #燈會 #爆炸聲 #嘉義市 #滅火 #現場 也許您會感興趣 推薦閱讀 嘉義市防杜荔枝椿象 「凍卵」至下月兌換錢 18:082020/02/21 生活 台灣燈會倒數 將破千萬人次 04:102020/02/22 地方新聞 嘉義市寶寶抓周 親子同樂又做公益助弱勢 15:212020/02/22 生活 只剩今天！台灣燈會今閉幕 昨單日85萬人次創新高 10:462020/02/23 生活 防疫救觀光 嘉義市樂億皇家酒店送二氧化氯消毒水 13:522020/02/23 生活 勤洗手防疫 嘉義市社大自製「手工隨身皂」夯 14:532020/02/23 生活 嘉義市開學準備好了 學校卸省水閥足量供水勤洗手 16:022020/02/23 生活 台灣燈會吸千萬人賞燈 盧秀燕交棒新竹 22:562020/02/23 生活 台灣燈會落幕 明年風城見 04:102020/02/24 地方新聞 台灣燈會高空火索精彩絕倫 逾40萬人次喝采 09:272020/02/24 生活 社會熱門新聞 基隆火辣泰國嫩妹 「無罩」接客警怕怕 - 萬象 「台灣最大遷移活動」媽祖遶境 網憂疫情失控籲：中央下令停辦 - 社會 不認攜董娘摩鐵床戰2年 那裡傷痕成鐵證 - 社會 超級納財日！土地公生日 想有好財運要這樣拜！ - 社會 好害羞 媽媽教女大生判斷男生雞雞大小 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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