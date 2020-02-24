高雄市長韓國瑜2018年選舉時，誤將美濃「白玉蘿蔔」講成「白玉苦瓜」，一度遭外界揶揄，不料意外捧紅杉林區生產的白玉苦瓜，去年運銷量成長2成，瓜農趁勝追擊，今年通過產銷履歷驗證，開心宣傳「杉林白玉苦瓜有身分證囉！」

韓國瑜前年選市長時，在旗山造勢場合將白玉蘿蔔說成白玉苦瓜，遭對手陣營質疑對農產品不熟悉，許多人上網查詢，卻意外打響高雄杉林區白玉苦瓜知名度，韓國瑜當選後也參加杉林「瓜瓜節」，呼籲農民把握機會提升農產品質，才能讓訂單源源不絕。

高知名度帶來銷量成長，據統計，杉林區農會白玉苦瓜共同運銷量，從107年度的148萬66公斤，去年度增為179萬2175公斤，成長幅度約2成。

高市農業局進一步給予協助，去年派出專家團輔導杉林瓜農，讓每塊地的用藥、栽培紀錄、產品批次可追溯，市府並在中央原有額度外，加碼補助驗證費，農民第1年完全不必花費，今年有6名班員通過產銷履歷驗證，共驗證苦瓜、南瓜2種品項、共2.7公頃。

「苦瓜根本是跟肥料一起睡的！」杉林瓜瓜班農民陳文淦表示，栽種苦瓜相當注重肥培管理，通過產銷履歷驗證的苦瓜都用網室栽培，隔絕外在干擾，且為了防寒、防曬、防蟲、減少農藥用量，小果時須以人力選擇良果逐一套袋，相當費工。

杉林區農會指出，目前栽種的白玉苦瓜品種特別抗寒，可從9月種到隔年4、5月，這次通過產銷履歷驗證的農友中，最資深的邱順全有「邱博士」之稱，11年前改種這個品種後，採收期拉長，幾乎全年都能收成，因此與其他區域的苦瓜產季成功區隔，大幅增加收益。

(中時 )