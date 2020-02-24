韓股重挫逾3％ 確診數逾700人 12:382020/02/24 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 韓股24日（周一）重摔逾3％，跌幅為亞洲主要股市之最，歸因於疫情迅速擴大，成為中國以外最大疫區，這使韓國政府將預警升至最高級。官方周一又公布，確診案例突破700人。 韓股Kospi指數早盤大跌3.2％至2,093.45點，其中現代汽車股價摔落4％，Kosdaq指數下挫2.56％。韓元兌美元貶至1,217.7兌一美元。 日股因國定假日休市一天。 韓國疾病管理本部周一早上公布，新冠肺炎（COVID-19）確診病例新增161人，使全國總確診數達763人。 (工商 ) #韓股 #確診 #指數 #一美元 #數逾 也許您會感興趣 推薦閱讀 須隔離沒薪水 政院研擬補償條例 04:102020/02/20 政治要聞 不斷更新》日本確診數達727人 公主號新增13人確診 10:242020/02/20 國際 《韓股》新冠肺炎疫情進入社區傳播，韓股「嚇」跌0.67％ 16:142020/02/20 財經 2人確診全校停課 校長疑惑：行政職員算嗎？ 16:352020/02/20 生活 又兩職員中招 日本兩八旬遊輪客死亡 04:102020/02/21 國際大事 不斷更新》日本感染確診數攀升 熊本、埼玉、石川縣傳首例 09:412020/02/21 國際 《韓股》疫情擴散，韓股大跌1.2％ 11:592020/02/21 財經 這個原因 讓白牌車司機妹妹上班工廠也被迫停工 17:502020/02/21 生活 監獄群聚感染 魯浙鄂連環爆 01:552020/02/22 兩岸要聞 6旬婦接觸134醫護 排除院內感染 04:102020/02/23 生活新聞 財經熱門新聞 他曝下波「屠殺日」 散戶只能逃命？ - 財經 台積電放大絕助攻 華為新晶片輾壓死對頭 - 財經 外資大逃殺 台股重摔151點拉回11,534 - 財經 - 工商 日韓航班剩三成 華航恐陷最冷寒冬 - 財經要聞 - 工商時報 末日博士警告今年陸經濟不妙 GDP面臨恐怖數字 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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