韓股24日（周一）重摔逾3％，跌幅為亞洲主要股市之最，歸因於疫情迅速擴大，成為中國以外最大疫區，這使韓國政府將預警升至最高級。官方周一又公布，確診案例突破700人。

韓股Kospi指數早盤大跌3.2％至2,093.45點，其中現代汽車股價摔落4％，Kosdaq指數下挫2.56％。韓元兌美元貶至1,217.7兌一美元。

日股因國定假日休市一天。

韓國疾病管理本部周一早上公布，新冠肺炎（COVID-19）確診病例新增161人，使全國總確診數達763人。

(工商 )