桃園土地價格相較雙北便宜，吸引許多建商搶地，不管是住宅還是土地，交易都是搶搶滾。依「桃園不動產交易e指通」實價登錄統計，桃園市2019全年素地交易筆數7,973筆，較去年增加5.02%，其中「大園區」受桃園航空城計劃推動執行逐漸明朗，土地交易成長最高，達62.8%，拿下交易成長冠軍。

根據「桃園不動產交易e指通」實價登錄統計，2019年桃園素地交易筆數較去年增加5.02%，「大園區」年成長第一高達62.8%、「中壢區」年成長46.7%居次、「蘆竹區」年成長22.1%位居第三。

台灣房屋智庫經理江怡慧表示，進一步觀察大園區2019年素地交易959筆，登上5年新高，其中有7成5占比是來自於桃園航空城計劃地區，2019年土地交易均價部分，每坪在6.69~6.88萬元，較2018年同期年增幅度5.8%~16%不等，顯示航空城土地交易不僅價揚量也回升。

台灣房屋航空城直營店店長徐國強指出，過去桃園航空城的前景不明，為直接衝擊土地交易原因，使得2015年起走了3年多低迷期，自2018年計劃明確後，且計畫按期程推動，航空城交易逐步增加。

徐國強強調，不確定因素消弭後，買方信心面增加，又受惠美中貿易戰以及境外資金匯回專法等，有利台商資金回流與回台擴廠，讓買方對於航空城計劃相當看好，加上土地買賣禁止轉移時間接近，所以買賣雙方都把握最後這一段時間購地賣地。

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(中時電子報)