新冠肺炎疫情禍延全球，並衝擊全球產業，對醫療體系帶來嚴峻的人力、成本、與時間壓力。疫情疑慮衝擊資本市場信心，生醫類股成為資金避風港，備受多頭買盤關注，短期成為盤面上人氣最盛的類股，無論是疫苗或是保健相關概念的個股，都受到資金的追捧。

市場一窩蜂的追逐下，投資人需要特別留意，有那些是真正的受惠股，口罩與清潔劑族群挾著目前市場需求量大，業績可望有所表現，但因技術門檻不算高，雖然短期業績有表現空間，但長期還是要回歸於基本面來觀察。至於藥局通路股雖有受惠消毒等用品銷售進入高峰，不過，醫療耗材對公司的營收占比重都不高，約都僅有個位數，獲利貢獻空間不大。至於疫苗業者，由於新冠肺炎是新型的病毒，若需要急著推出，政府將扮演關鍵的角色，而疫情未來的發展也是關鍵因素之一。

值得注意的是，人與人接觸風險提升之際，數位科技在防疫中將扮演重要角色，如線上看板更新疫情幫助決策、手機App推送正確防疫知識、穿戴裝置即時監控隔離、遠距醫療讓防疫資源到達偏鄉等，全球生醫領域正展現科技提升醫療成效與幫助決策成果。如何駕馭數位健康浪潮，讓數位化投入資源協助降低營運成本與風險，並改善醫療照護的品質，持續朝向以人為中心、以數據為導向、營造跨界創新的整合生態系，共創新的商業模式，將成為全球生醫市場議題。

台灣自2019年10月正式啟動國家級生物資料庫整合平台計畫，加速國內31家生物資料庫跨機構整合，未來更將結合癌症基因資料、健保與疾病登記資料、死因統計等，打造全方位健康資料庫值。而2019年12月27日公布2030全人精準健康照護體系，布局精準醫療、智慧健康、健保策略三大方向，以建構基因資料庫、導入真實世界數據應用、啟動5G遠距和AI醫療應用、並使AI結合健保開創新商業模式。再加上基因與細胞治療、精準醫療、創新智慧醫材、以及AI智慧醫材等產品與服務法規加速建置完善，期待迎接數位健康創利契機。

新冠肺炎疫情擋不住，今日台北股匯市早盤同步走跌，八大類股跌多漲少，生醫族群挾著疫情相關題材人氣旺盛，瑞基(4171)計劃投入新冠病毒肺炎相關開發，股價連兩根漲停，今日鎖在73.5元，刷新超過5年的高價；疫苗股攻勢延燒，高端疫苗(6547)跳空漲停鎖死在47.6元，至11:30，買單逾2.1萬張搶著想要入手、國光生(4142)盤中漲幅逼近4%，追平2015年4月紀錄。

(時報資訊)