國人平均壽命已從97年的78.6歲增加到107年80.7歲，由於活得愈久安養資金需求也隨之增加，難免有所擔心。其實民眾除依靠積蓄、勞退金及保險給付外，也可以靠房子來養老，運用兆豐銀行「以房養老貸款」或「留房養老安養信託」，都能提高房產的使用價值，既能保有房產的價值，還能持有現金，月領收入、樂活到老。

國銀自104年11月推出「以房養老貸款」業務，截至108年底，本國銀行貸款件數已突破4仟件、顯現隨著時代轉變，國人觀念改變，更多人能接受以房養老的觀念。

兆豐銀行除了推出「以房養老貸款」照顧有安養金需求的民眾外，還首創「留房養老安養信託」業務，照顧有代管不動產需求的民眾，讓民眾可依個別需求自由選擇。例如：如果民眾希望有人協助管理非自住不動產，定期將出租的租金收入依客戶需求專款專用，就可辦理兆豐銀行「留房養老安養信託」；如果民眾不想出租自有不動產，也可以透過兆豐銀行辦理「以房養老貸款」，一樣可以月領定額的安養金，讓生活無虞。

(時報資訊)