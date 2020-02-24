新冠肺炎疫情宅經濟當道，統一超(2912)7-ELEVEN近一個月來，冷凍食品及鮮食業績已較去年同期成長10%到20%，今年1月下旬於北台灣開設3間「冷凍旗艦店」更成功帶動冷凍食品業績成長1倍，隨著228連假即將到來，統一超看準「在家商機」，強化鮮食、冷凍食品、飲料與啤酒等備貨，希望能帶動業績成長。

大陸新冠肺炎疫情在全球蔓延，台灣民眾健康自主管理意識提升，重視個人與家庭的健康減少外出，引爆宅經濟商機，統一超7-ELEVEN近一個月來，冷凍食品及鮮食業績已較去年同期成長10%到20%，其中今年1月下旬於北台灣開設3間「冷凍旗艦店」，包括新北市汐止尊爵門市、台北市木柵新秀門市及桃園市醫林門市，目前已成功帶動冷凍食品業績成長1倍。

隨著228連假即將到來，統一超7-ELEVEN看準「在家商機」，強化鮮食、冷凍食品、飲料與啤酒等備貨超過20%，住宅/學區、幹道型、交通轉運型等門市，則較平日備貨提升30%到40%，並策劃各種連假生活提案，包括指定鮮食、冷凍食品、CITY CAFE與CITY TEA現萃茶的限定優惠，7-ELEVEN線上購物中心同步推出多重優惠，搶攻「宅經濟」商機。

此外，迎接開學日，為搶攻學生早餐商機，7-ELEVEN於2月26日起至3月24日推出「隨時選」活動，期能帶動一波買氣。

(時報資訊)