民眾黨立委蔡壁如今日接受電台專訪表示，上週四行政院趁社會關注新冠肺炎疫情之際，暗渡通過國土計畫法修法不受5年檢討限制，當下得知這件事情時，非常生氣，並引用中研院楊重信教授說法「比新冠病毒更危害國家。」

蔡壁如指出，過去在北市府工作時保持每天早上7點出席晨會報告，到了立院也是保持同樣習慣。民眾黨團7點半會都會開會，而自己的辦公室大概8點半也會開會討論。

蔡壁如說，行政院提出國土法第15條第3項修法，未來經行政院核定之重大建設計畫，將不受各縣市5年通盤檢討限制，預料是執政黨想推一些案子，可能是礦業或相關東西，所以在這個時間點拋出這項修法。

蔡壁如指出，2006年蘇貞昌第一次當行政院長時，提了大投資大溫暖計畫，當中最大爭議就是國光石化案，後來100多天內就終止。行政院現在又要修國土法，應先說明國家重大建設如何定義。

民眾黨為處理公民投票權下修至18歲，打算推出一憲二法，把投票年齡限制從憲法中刪掉，改規範在總統副總統選罷法及公職人員選罷法。

蔡壁如表示，民眾黨只有5席立委，所以要修法必須爭取更多立委支持。上周自己親自拿著連署邀請立委，而這個案子也沒有立委反對，但除了民眾黨5席以外，他黨立委沒人要簽，每個都說要提自己版本。

(中時 )