基隆市長林右昌。（吳康瑋攝）

基隆市長林右昌說後續防疫工作會繼續努力做好，請市民安心。（吳康瑋攝）

新冠肺炎疫情持續延燒，中央公布28例新冠肺炎病例地理分布，確診病例數中，台北市占7例，新北市5例，桃園市1例，大台北地區目前僅有基隆市未傳出確診案例，基隆市長林右昌於24日指出，市府團隊隨時都緊盯疫情發展，隨時回報狀況，後續防疫工作會繼續努力做好，請市民安心。

林右昌上午赴校園視察防疫進度時指出，基隆沒有確診個案絕對是好事，在地的所有居家隔離和居家檢疫人員，每天都要向自己回報狀況，如出現疑似案例，市府也依中央指令進行相關處置，到目前為止基隆零確診，他真的感到很慶幸。

對於中央公布確診分布遭到熱議，林右昌表示，自己尊重醫療專業，並且防疫工作的推動上，中央和地方政府應該是一體，他強調，中央流行疫情指揮中心是最高指揮中心，自己身為地方首長也需要聽從中央整體的指揮，才能做好防疫的工作。

針對國中小學即將於24日開學，林右昌指出，戴口罩的時機已有清楚的指引，若有上呼吸道徵狀等，建議民眾還是把口罩戴著，若是健康學童不一定要戴口罩。

(中時 )