25日開學，為確保公共運輸衛生安全，北北基桃聯手在開學前夕全面檢查公車、捷運、公共自行車場站車輛及一線服務人員防疫消毒、量測體溫、戴口罩整備情形，超前佈署、防疫升級，希望讓通勤族安心乘車。

新北市交通局長鍾鳴時表示， 4 縣市交通局訂定今日為公共運輸清潔日，同步針對公車、Youbike、捷運、計程車、轉運站等公共運輸系統，加強檢視清潔消毒和一線服務人員戴口罩、量體溫等防疫工作整備情形。

鍾鳴時表示，新北市獲配交通部每日2萬9 千片口罩配額，配售給公車業者、計程車行（合作社）、捷運公司及個人計程車行，公車業者並加強公車內地板、座椅、握環、扶手及票證機台於發車前消毒一次，三重、台北兩家客運業者更是添購消毒噴霧器，針對車內每個角落徹底完成消毒。

另嚴格規範微笑單車公司針對YouBike的把手、座墊和鈴噹等，務必每日至少8 小時消毒一次，確保民眾使用安全。雙北捷運系統從車廂、月台至出入口，清潔消毒都不放過。

新北市交通局也在板橋溪南、中山橋及重新橋3個計程車服務中心提供消毒水及噴灑器裝備，讓計程車司機能夠充分做好防疫工作。

(中時 )