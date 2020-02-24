韓國旅行團赴以色列朝聖，隨後傳出9名團員感染新型冠狀病毒，旅行團回國當天以色列駐大陸大使何澤偉（Zvi Heifetz）也在同班機上，目前何澤偉已在北京接受隔離。

韓國新冠肺炎疫情急速升溫，以色列22日禁止讓一架大韓航空班機上的旅客入境，除以色列公民外，其餘乘客原班機返回韓國。

一個韓國旅遊團本約8日至15日在以色列旅行，旅行團全國跑透透，參訪包括耶路撒冷、伯利恆等聖城，不過傳出旅行團返回韓國後，至少有9人確診新冠肺炎。

值得注意的是，香港《南華早報》報導，旅行團15日搭乘飛機從以色列特拉維夫返回首爾時，以色列駐大陸大使何澤偉也在同班飛機上，以色列外交部表示，何澤偉目前正在北京進行14天防疫隔離。

以色列駐大陸使館發言人表示，儘管何澤偉當時也在機上，但是他坐在商務艙，和旅行團有些距離，並且全程戴著口罩，發言人強調，何澤偉身體並未出現異狀，而且「感覺非常好」。

針對韓國疫情大爆發，以色列繃緊神經，以色列衛生部主管托夫（Moshe Bar Siman Tov）22日表示，以色列公民感染病毒的機率已經顯著提升，儘管他們目前尚無法確定韓國旅遊團是在行前或是回國後感染病毒，以色列當局已經假定，旅行團抵達以色列時就已經染疫。

托夫認為，以國上下可能有多達數百人曾和這個韓國旅遊團接觸過。《耶路撒冷郵報》（Jerusalem Post）報導，本周末開始，約200名大學生已開始進行隔離。

以國衛生部也在周日公布韓國旅行團行程及去過的地點，並且發布指示，要求曾經接觸者進行14天隔離。

同時，以色列也在周日對韓國祭出旅行禁令，禁止過去14天內曾到訪韓國的外國人士入境以色列。

目前以色列境內仍有約1,000名韓國觀光客，當局已要求這些遊客在旅館自我隔離。

另外，韓聯社今日報導，一團39人韓國旅行團月中赴以色列朝聖回國後，已經有28名團員確診，目前尚不清楚2個旅行團是否為同一團。

(中時電子報)