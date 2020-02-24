侯市長（右）仔細用手錶督測一位學童量溫度所需秒數，以掌握明日開學各校入校量體溫是否會大排長龍。(陳怡誠攝)

侯友宜視察大觀國小防疫演練。（王揚傑攝）

中央疫情指揮中心重新啟動「傳染病統計資料查詢系統」，推算第24例北部女性所在位置應在新北市，對此侯友宜表示，防疫只有一個敵人，就是新冠肺炎，中央和地方一定齊心齊力面對，中央採取任何步驟，地方一定理當全力支援，而且要做補位，甚至做到位，更要做到過。

侯友宜說，他身為地區指揮官他瞭若指掌，目前新北市有5例，每一例的接觸史，每一例有多少個居家隔離，每一例的就醫狀況他完全掌握，該消毒的、該隔離的、該就醫的、接觸哪些人，他完全掌控，所以請市民安心，我們一定會做到精準到位。

侯友宜表示，他尊重中央的做法，中央善意的提醒或採取不一樣的策略，他都要做在前面，才可因應所有新北市的環境，畢竟每個地區的狀況不一樣，新北市是台灣的縮影，幅員遼闊，他所採取的策略也會因應整個環境和背景，以及疫情的發展，他會超前的佈署，做好戒慎恐懼、全面備戰。

(中時 )