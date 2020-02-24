「國標舞女王」劉真因先天性心臟主動脈瓣膜狹窄動手術，沒想到過程中心臟驟停，因此裝上葉克膜搶救，如今已邁入第18天，已超過較無副作用的2周安全界定期，推測她應是心臟功能遲遲無法恢復，至於外界非常關心的劉真近況，今所屬經紀公司罕見發聲，給出4字回應。

劉真裝葉克膜爭取救治時間，已長達18天，昨有知情人士透露，她肺臟功能佳，因此裝上的是俗稱「小葉克膜」的經皮心肺輔助系統，比葉克膜低一等級，加上肝、腎功能還可以，主要是需要解決心臟功能低下的問題，考量她裝葉克膜的時間，恐剩下盡量爭取時間等待換心這個選擇。

而雖說裝葉克膜有所謂「安全天數」，但情況因人而異，國內心臟外科權威、台大醫院心血管中心主任陳益祥表示，關鍵在於劉真有無意識，若有意識，就可以走下去，也因此外界相當關心劉真的病況是否有好轉，而昨天憲哥否認了新龍有「轉院救妻」的計畫，據《自由時報》報導，今劉真所屬經紀公司吉帝斯娛樂也打破沉默，但態度仍相當低調與保護，對於劉真最新狀況，僅以「謝謝關心」4字回應之。

(中時電子報)