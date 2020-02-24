桃園市長鄭文燦24日主持防疫會議。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦24日主持防疫會議，宣布將發放「桃園三包」健康強健食補包、居家安心消毒包以及減壓紓食包，希望1778名居家檢疫者感受到溫暖，他也提到25日就要開學，請學校特別掌握滯留在中港澳地區的學生以及旅遊史，呼籲校方低調調查，避免學子「被標籤化」。

鄭文燦表示，2天前已經集中發放防疫物資，酒精、口罩跟額溫槍都已經到位，他特別指示教育局檢查公立學校跟幼兒園以外，私立的學校跟幼兒園也要到位，並把24日訂成「公共運輸消毒日」，消毒的範圍包括校園、校車、U-Bike都要消毒。

教育局長高安邦表示，目前滯留在中港澳地區的學生，以中壢區最多、初步統計超過20名，其次為桃園區約13名，已請各校進一步掌握確切人數，提供協助，鄭文燦聞訊也指示，滯留的學生、或是父母親滯留在中港澳地區者，都要特別掌握、低調進行各種調查，避免被標籤化。

鄭文燦也提到中央流行疫情指揮中心和地方政府聯繫密切，「所有的狀況我們都知道，包括責任醫院、檢疫中心、確診病患等」駁斥柯P的「不知情」，強調不說只是為了不要製造恐慌跟不必要的困擾，桃園不只是確診病患，連居家檢疫人員都是由里幹事來負責聯繫、關懷，目的就是不要製造社區的恐慌。

「地方政府跟中央政府要一條心來防疫，防疫工作不能有漏洞、不能有空窗！」鄭文燦強調中央不足處、地方來補足，像是桃園請守望相助隊，幫忙販售實名制口罩的特約藥局發放號碼牌跟維持秩序，減少藥局人員的壓力，目前已有70家藥局提出申請。

鄭文燦也提到，桃園正式成立居家檢疫服務中心，提供多元的服務方案，發放有中藥食補的健康強健食補包、有使用簡單方便「氯錠」的居家安心消毒包、以及裝滿零食的減壓紓食包，發展「宅經濟」，希望居家檢疫者不是被管制，透過陪伴、關懷、服務，讓他感受到溫暖，14天的健康管理期不要悶得發慌、也不要趴趴走，直言中央防疫專線被打爆，地方政府應該做、能夠做的，要接回來繼續把工作完成。

(中時 )