第五屆監委任期到今年7月31日為止。由於畢業在即，許多監委都趕在近期完成重大調查案報告，包括前法務部長、國安會諮詢委員邱太三兩度彈劾未過案、通過2018年敬鵬大火調查糾正案等，總計近14個月調查報告噴發逾460件，已超過2013至2018年1112件調查報告的1／3， 等於1年當4年用。

第5屆監委任期自2014年8月1日至2020年7月31日，監院統計，自2014年8月1日上任迄2018年11月底止，監委累計立案調查1519案，提出調查報告1112案，完成調查比率達73％。由於監委任期到7月底為止，部分監委近期調查案大清倉，從前年12月起至今年1月共14個月，監委已完成的調查報告就有462件，案件數可說超過上任前4年的1／3，速度十分驚人。

監察院表示，第5屆委員至於尚未完成調查的案件，主要是因案情重大複雜，甚至蒐證橫跨2個年度；另外，經監委調查提出的重大彈劾案包括內政部營建署長及改制前桃園縣副縣長葉世文收受鉅額賄賂案、新北市政府前副市長許志堅收受賄賂案、違失超限舉債，彈劾苗栗縣前縣長劉政鴻案、海軍金江軍艦誤射雄三飛彈，彈劾海軍131艦隊艦隊長胡志政少將等9人案。

(中時 )