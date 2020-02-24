新冠肺炎防疫大家一起來！南投縣長林明溱今24日在縣務會議肯定衛生局重罰未遵守檢疫規定擅自外出者的防疫作為。林縣長並呼籲縣民務必配合遵守必要的防疫措施，尤其是須隔離或檢疫的民眾，切勿再有無視疫情嚴峻，到處趴趴走情事，並強調目前最高15萬元罰鍰即將增加為最高重罰100萬元。

南投縣衛生局日前依違反傳染病防治法，對兩度於檢疫期間擅離檢疫處所的吳姓居家檢疫者，處以最高的15萬元罰鍰。林縣長認為，重罰就是要讓危及防疫工作的不當行為，減到最少，畢竟疫情持續獲得有效控制，才是全縣及全國民眾最大的福氣，希望民眾一定要瞭解配合。

林縣長並指出，開學在即，縣府已針對學校校園全面消毒，口罩、額溫槍、消毒酒精等防疫物資也積極籌備，教育處並加強校外調查及校門、班門檢查，避免有不適症狀的師生進入校園，同時減少班際活動。

另外縣府也將避免舉辦百人以上的室內大型活動或會議，至於公務員出國與否，則遵守中央法令，雖不限制，但會勸導府內及所屬機關員工避免前往國際旅遊疫情的國家。

林縣長並提醒民眾，近期不妨多從事戶外休閒運動，走向戶外遊賞美景常保健康，縣府觀光處也正結合縣內各景點，規劃適時推出「防疫森呼吸」等相關的系列戶外健康活動。

(中時 )