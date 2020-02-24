康納香近200名員工在今天跟下月2日兩天中午都有台南餐飲業者贊助美味中餐。（莊曜聰攝）

拉麵先生負責人野崎孝男親手煮拉麵。（莊曜聰攝）

迷客夏董事長林建燁贊助200杯飲料，並親自發送。（莊曜聰攝）

飲料上還有打氣文字。（莊曜聰攝）

康那香董事長戴榮吉致贈感謝函。（莊曜聰攝）

為應付政府徵用口罩，要達標日產1000萬片需求，全台製作醫療口罩的工廠產線全開，輪三班制加緊趕工，國軍、志工都出動支援，相當辛苦，台南市餐飲業者為了慰勞口罩廠員工，發動2梯次免費餐點，24日招待將軍康那香近200名員工吃中餐，眾人直呼「揪感心！」

新冠肺炎疫情衝擊，餐飲業也遇上寒冬，業績下滑，迷克夏茶飲董事長林建燁表示，門市業績掉了近2成，異人館餐飲集團總經理林岡立說，寒假期間本是旺季，卻因疫情變成「淡季」，拉麵先生也減少2成來客數，負責人野崎孝男指出，就是因為如此，更能體會台灣跟眾人為防疫做出的奉獻，因此在立委郭國文牽線下，餐飲同業決心一起做公益。

第一梯次活動在24日中午開始，由拉麵先生各分店支援的6名員工架設好煮麵設備，迷克夏也出動佳里、麻豆3家店泡製茶飲，上面還寫著小字「台灣防疫康那香加油」替員工打氣，用餐時間一到，熱騰騰的現煮拉麵陸續完成，人手一碗拉麵、一杯茶飲，讓尋常的用餐時間變得更有溫度；3月2日則由異人館及永樂燒肉飯接棒，提供200份招牌便當。

康那香董事長戴榮吉也親自到場感謝餐飲業者送暖，致贈感謝狀跟自家生產的PM2.5口罩做為回禮，戴榮吉說，在這次新冠肺炎的疫情中，台灣的防疫作為算是數一數二的，業者也會全力配合口罩徵用的政策，康那香目前日產15萬片醫療口罩，機器調教完成後可增加到21萬片，另外政府要求新增的5條產線也會盡速到位。

(中時 )