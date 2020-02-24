據雲南省紀委監委網站消息，日前，經雲南省委批准，雲南省紀委省監委對大理市違法扣押徵用途經大理的外省(市)防疫口罩問題進行了立案調查。給予大理市委書記高志宏同志黨內嚴重警告處分、免職處理。

經查，大理市違法扣押徵用防疫口罩問題屬實，情節惡劣，性質嚴重，嚴重干擾了全國防疫工作大局，嚴重破壞了防疫工作紀律，嚴重損害了雲南防疫工作形象，充分暴露出大理市委、市政府在緊要關頭，無視政治紀律，漠視國家法律，本位主義嚴重，形式主義、官僚主義問題突出。

依據《中國共產黨問責條例》《中國共產黨紀律處分條例》等有關規定，決定對5個單位、8名責任人進行問責處理。(一)給予5個責任單位通報問責。1.給予大理州委、州政府通報問責，責令作出書面檢查。2.給予大理市委、市政府通報問責，責令作出書面檢查。3.給予大理市紀委監委通報問責，責令作出書面檢查。

(二)給予5名責任人黨紀政務處分。1.給予大理市委書記高志宏同志黨內嚴重警告處分、免職處理。2.給予大理市委副書記、市長杜淑敢同志撤銷黨內職務、政務撤職處分。3.給予大理市政府黨組成員、副市長婁增輝同志撤銷黨內職務、政務撤職處分。4.給予大理市委辦公室常務副主任李磊同志黨內警告處分。5.給予大理市市場監管局黨組書記、局長袁愛忠同志政務記過處分。

(旺報 )