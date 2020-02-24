新竹市長林智堅（右三）24日率同相關單位到培英國中視察，確保6大校園防疫手則等確保防疫SOP整備完畢。（陳育賢攝）

新竹市長林智堅24日率同相關單位到培英國中視察，親自示範正確洗手方式。（陳育賢攝）

新竹市長林智堅24日率同相關單位到培英國中視察，確保6大校園防疫手則等確保防疫SOP整備完畢。（陳育賢攝）

25日就要開學了，因應新冠肺炎疫情，新竹市長林智堅已推出「6大校園防疫守則」與「校園防疫手冊」，為開學日嚴陣以備，24日更率同相關單位前往培英國中視察，啟動跨局處機制，確保校園防疫SOP整備完畢。

林智堅表示，今天在開學前夕要針對校園防疫工作一一把關，以「6大校園防疫守則」辦理，包括校園環境消毒、掌握防疫物資、落實自主健康管理、進校量體溫、教導正確勤洗手、確保隔離安置措施，以最嚴謹的態度面對防疫，才能讓校園防疫做到滴水不漏，對抗疫情絕不被動，強化行政團隊橫向聯繫，資訊互通，務必將防疫工作做到滴水不露。

教育處黃錦能處長指出，本月20日已協同新竹市環保局辦理校園環境消毒，希望在開學前將校園環境進行清潔與消毒，讓師生能夠在最安全的校園內，進行學習。

此外，市府已在日前推出「校園防疫手冊」，整理停課標準，若師生1人確診，該班停班停課，若師生2人確診，該校停課，並建立校園防疫SOP，讓教職員師生一目了然掌握防疫步驟。

他強調，手冊中也推出了讓爸媽學生都安心的「6大防疫QA」，提醒市民未來校園將不統一發放口罩、發燒不可進校園、學校團膳廚房每日進行消毒、取消校園場地外借、校園內備有備用口罩、額溫槍與酒精、取消開學典禮等措施。

(中時 )