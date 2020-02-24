His corner did he a FAVOR straight up!! No question about it. Equilibrium was super off and he may have been concussed too! — LeBron James (@KingJames) February 23, 2020

拳壇重量級大戰23日落幕，泰森福瑞(Tyson Fury)爆冷奪走WBC拳王懷德(Deontay Wilder)的金腰帶。湖人隊詹姆斯(LeBron James)是聯盟頭一個對比賽發表看法的，「毫無疑問，(懷德)助手救了他一命。他當時已經搖搖欲墜，還可能被打到腦震盪」。

賽前賭盤看好懷德，他缺乏技術但有強力的炸彈拳，只是泰森福瑞展現出更全面的技巧，徹底壓制了懷德。爵士中鋒戈貝爾(Rudy Gobert)當天輸球之後也去收看比賽，讚嘆：「福瑞的武藝太強了，他是世上最棒的重量級拳手。」崔斯坦湯普生(Tristan Thompson)、崔楊(Trae Young)也都被福瑞的大勝所震撼。

兩人的分量相同所以是五五拆帳，各自可賺2500萬美元。懷德依合約擁有重賽權，可能會有第3次對決。美國《商業內幕》估算，打贏第3戰的人如果去挑戰世界統一拳王喬雪(Anthony Joshua)，光是未來12個月就可賺進1.38億美元！即使是NBA的大球星也要打好幾年才有這個數字(喬雪前一場賺了6600萬英鎊)。

懷德於第7回合中途耗盡體力，他的助手在福瑞的猛攻之下丟出毛巾棄權。懷德賽後說：「最偉大的拳手也有失敗的時候，我接受這個結果，我會變得更強再回來挑戰。」看來腕力終究有極限，懷德必須開始強化自己的技巧了。

(中時電子報)