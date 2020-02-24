中小學即將在25日開學，繼108年度後，由教育部補助109年度「高級中等以下學校及幼兒園投保學校公共意外責任保險」再度由三井住友海上集團明台產物保險獨家承保。

明台產險表示，除比照108年提供身體傷亡每人新臺幣600萬元、保險期間每一縣市最高賠償新臺幣6億元及保險申請免自負額等高規格保障外，今年起特別將「法務部矯正署所屬矯正學校及分校」納入保障範圍中，保險期間自109年2月1日起至110年1月31日止。

明台產險內部統計，截至109年1月31日止，承保108年度「高級中等以下學校及幼兒園投保學校公共意外責任保險」期間理賠通報案件已逾千件，平均每一個上課日就有超過5件校園公共意外發生；而其中約35％之通報來源為國小、約25％為幼兒園、高中職及國中則各約20％。進一步探討校園意外事故樣態，事故地點多發生在教室、停車場、走廊與樓梯間及操場；另依事故種類分析，事故原因最多為跌倒或滑倒，其次則是樹枝葉掉落意外及尖銳物劃傷，甚至也有被校狗或蜜蜂等野生動物侵襲的案例。

因此，舉例來說，像「校園內椰子樹葉掉落因未定期修剪致枯黃掉落砸傷學生」、「幼稚園提供之午餐因其製造之食物不潔，致學生集體食物中毒」等，都被列入理賠範圍；但如學生放學後騎自行車返家，途中不慎與他人發生車禍受傷，則不在該理賠範圍之列。

明台產險說，因為發生交通故的責任歸屬應為車禍雙方當事人，和學校設施或管理上並無缺失，故學校並無依法應負之賠償責任。

(工商 )