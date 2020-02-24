小學即將進入開學人群聚集階段，李長榮化工24日攜手高雄醫學大學，聯合捐贈電子級異丙醇清潔液，首批將捐贈給鄰近小學，同時，為了讓大家正確使用消毒液，高醫大護理學院召集包含社區專家、心理健康專家和兒科專家，成立跨領域衛教團隊，設計了「123消毒口訣」，就是隨身攜帶1瓶，同一個位置連續噴2次，噴灑後靜置30秒揮發。

高雄醫學大學校長鐘育志24日表示，高醫大被教育部指定為大專校院防範「新冠肺炎」（COVID-19）區域中心學校，除了提供大專校院防疫諮詢服務，也很樂意參與守護兒童們的健康。

他說，高醫大善盡社會責任，疫情期間，配合政府宣導防疫資訊，各學系也主動傳遞相關專業知識，其中，高醫大醫藥暨應用化學系就錄製蘆薈乾洗手、異丙醇清潔液及次氯酸鈉消毒液等DIY影片，讓買不到酒精的民眾，能自製替代的消毒劑，，護理學院成立的防疫衛教團隊，未來也將持續深入社區，傳遞防疫知識守護民眾健康。

鍾育志指出，高醫校院更積極成立了COVID-19研究團隊，分成感控暨臨床診斷治療組、流行病學調查組、快篩研發及疫苗組、治療藥物開發組暨基礎研究組及心理衛生組暨人文社會科學組，透過各面向的跨域研究，希望在這場防疫戰中，發揮醫療人員的緊急應變力與人文關懷力，配合政府共同來努力對抗疫情。

李長榮集團總裁李謀偉表示，希望更多化工同業加入，用化學專業與社會大眾一起對抗「新冠肺炎」。

李長榮化工指出，此次與高醫大學共同合作，將電子級異丙醇稀釋至75％的濃度後，捐贈給社區和鄰近學校，作為環境清潔液，並由高雄醫學大學成立跨領域衛教團隊，在開學前夕，召集鄰近小學代表，請專家現場傳授開學防疫攻略，並示範正確有效的防護步驟。

(工商 )