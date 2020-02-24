新冠肺炎疫情全球肆虐，市場避險情緒升溫，全球股市普遍走弱。港股24日早盤開低203點，其後跌幅擴至近500點，跌穿27,000點水準。恒指中午收報26,903點，跌404點，跌幅1.5％，失守100日線（約27,216點）。國指中午收報10,600點，跌190點，跌幅1.8％，主板成交701億港元。

(工商 )

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