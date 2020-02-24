屏東縣成立防疫關懷中心 禁公務員前往中港澳 13:142020/02/24 中時 林和生 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 屏東縣政府24日成立居家檢疫及居家隔離關懷服務中心。(林和生攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎防疫升溫，屏東縣政府配合中央防疫工作，24日揭牌成立居家檢疫及居家隔離關懷服務中心，由縣府各局處協助相關防疫工作，屏東縣長潘孟安更宣布，在疫情期間，公務員禁止進入中、港、澳等疫情嚴重國家，另二級警戒國家則需專案評估，盼能料敵從寬、將防疫做到滴水不漏。 (中時 ) #新冠肺炎 #台灣 #關懷服務中心 #中港澳 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情意外收穫！莿桐鄉農會蒜頭精爆紅 14:492020/02/20 社會 損失慘重！武漢華中科技大學2周內5教授病逝 16:182020/02/20 兩岸 湖北設立首批23項新冠肺炎應急科研攻關專案 20:132020/02/20 兩岸 大陸官方坦承 武漢重症8000多人、危重症1600多人 21:102020/02/20 兩岸 新聞透視》新冠肺炎來勢洶洶！執著無社區傳播 鴕鳥心態作祟 04:102020/02/21 生活新聞 堵住疫情最可能破口 04:102020/02/21 時論廣場 湖北監獄爆271例新冠肺炎病例 15:042020/02/21 兩岸 新冠肺炎肆虐 劉德華親填詞致敬醫護人員超暖心 20:352020/02/23 娛樂 加州法官拒絕新冠肺炎患者送入城市治療 21:172020/02/23 國際 台首例新冠肺炎肺纖維化引恐慌 專家說話了 21:562020/02/23 生活 生活熱門新聞 網美衝韓國代購！返台「吐舌自拍」住負壓病房 醫一看怒了 - 生活 劉真恐剩等換心？醫曝矛盾又痛苦 - 生活 新冠肺炎26個案全台分布 指揮中心公布了 - 生活 4公升酒精無預警開賣！比台酒、台糖還便宜 - 生活 比酒精更方便好用 水神這些地點免費拿 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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