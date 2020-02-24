新冠肺炎防疫升溫，屏東縣政府配合中央防疫工作，24日揭牌成立居家檢疫及居家隔離關懷服務中心，由縣府各局處協助相關防疫工作，屏東縣長潘孟安更宣布，在疫情期間，公務員禁止進入中、港、澳等疫情嚴重國家，另二級警戒國家則需專案評估，盼能料敵從寬、將防疫做到滴水不漏。

(中時 )