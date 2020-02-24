新竹市1位罹患急性心肌梗塞的60多歲男子，近日突因急性心肌梗塞昏倒，由於病患患有糖尿病及慢性腎臟病第4期，若接受心導管手術，後續勢必要長期洗腎，台大新竹分院最後決定以剛引進的「零顯影劑冠狀動脈支架置放手術」，保住其殘存的腎功能。

台大醫院新竹分院心臟血管內科醫師楊欽文表示，日前接獲外院轉介1位罹患急性心肌梗塞的60多歲男性來院治療，病患是因忽然覺得胸痛不適，便自行開車於鄰近醫院就診，才剛走進急診室門口就昏倒，院方緊急為其做了壓胸、電擊、插管後，才把人從鬼門關前拉回。

經雙方醫院緊急聯繫溝通後，立即將病人送至台大新竹分院作心導管室治療，但病患因另患有糖尿病及慢性腎臟病第4期，在此種情況下接受緊急心導管手術，後續勢必得準備長期洗腎。

經評估後院方決定使用該院近期引進的極低顯影劑冠狀動脈攝影，搭配著「零顯影劑冠狀動脈支架置放手術」以降低這類病人腎臟急速惡化的風險，為其保住殘存的腎功能。

楊欽文指出，「零顯影劑支架置放手術」最早於2016年底發表，目前發表過此項技術的國家寥寥無幾，在國內更是鮮少相關報告。

此項技術無需注射任何顯影劑，運用的是血管內超音波與血流儲備係數的觀念與及技術，完成心臟冠狀動脈支架置放手術。

這項技術不僅讓病人免暴露於顯影劑，更提高病人在治療心肌梗塞及狹心症的同時保留殘存腎功能的機率，達到延緩腎功能惡化的目的。

另一方面，經審慎評估後，若經診斷心導管得知病人可能對顯影劑產生致命性的過敏反應時，也可將此技術運用於此類顯影劑過敏者身上。

(中時 )