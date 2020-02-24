杏仁哥24日上午帶近10位挺韓直播主到高雄地檢署，按鈴控告尹立等罷韓陣營相關人士送口罩、牛肉麵、電子菸、罷韓巧克力等物炒作罷韓連署議題。尹立回應，巧克力只是感謝代收連署書的贈品，感謝杏仁哥「功在高雄」不斷替罷韓催票，快來總部領巧克力。

杏仁哥針對「Wecare高雄」在情人節時，推出只要繳交4人以上的有效連署書、就送「罷字巧克力夾心小蛋糕」的活動提告，告發對象為陳冠榮、尹立、張博洋、賴瑞隆等人。

仁武阿鴻則針對鹽埕區新樂里長廖明烈在街頭宣講「用罷韓連署書、換大碗牛肉麵」一事提告；石頭里長則針對日前立委趙天麟、市議員林智鴻送口罩給公民割草總部、發放給連署民眾一事對兩人提告。

貼紙哥則針對日前陳姓瑞豐夜市攤商「簽連署書送300支不含尼古丁的拋棄式電子霧化器」一事提告，告發對象為陳姓老闆、尹立、陳冠榮、張博洋4人。

杏仁哥等人認為上述相關行為，已違反公職人員選舉罷免法第102條「以財物或其他不正利益，行求期約或交付罷免案有提議權人或有連署權人，使其不為提議或連署，或為一定之提議或連署。」

面對指控，立委賴瑞隆表示交由罷韓總部回應。市議員林智鴻表示，口罩是立委趙天麟選舉剩下的物資，捐出來供防疫是善舉，且發放當時政府尚未徵用。林智鴻強調勿浪費司法資源，接下來會反提誣告罪。

攤商陳老闆表示，對他提告實在很無聊，現在已沒再送了。鹽埕區新樂里長廖明烈則強調他的說法被移花接木，當時他是說罷免投票完之後自己要來吃牛肉麵，根本不是送牛肉麵。

「感謝他們功在高雄、不斷幫忙衝高連署書數量！」尹立表示，送巧克力是情人節行銷活動，用於感謝民眾代收連署書，巧克力也是廠商贊助，每塊市價約30至40元，4人以上連署才能換一份，若要4人分食一小塊巧克力，這對價關係也太低。

尹立表示，韓粉近日反撲動作頻頻，市長韓國瑜所任命的政務官也不願意退出選委會，這就是韓國瑜「假裝乖、真反撲」的兩手策略。

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(中時 )