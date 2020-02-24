新冠肺炎疫情持續緊張，特別是國人偏愛的日韓，中央流行疫情指揮中心雖尚未對日韓提升流行地區分級，歸國不需居家檢疫，但不少企業雇主已經祭出各種公告、內規，禁止員工在這段期間出國旅遊，或是不論去哪個國家，回國都要無薪居家檢疫14天。對此，勞動部強調，如果未達疫情中心的隔離、檢疫標準，雇主卻要求勞工要居家檢疫，就必須要正常給薪。

在台北工作的張小姐（化名）表示，早在去年就訂了3月底韓國釜山行，沒想到因為韓國疫情節節升溫，公司主管每天一通電話要求她取消，最後她只好認賠、付了1成手續費取消。

台中的陳先生（化名）說，年初搶到廉航機票，在不能退款的情況下前往日本東京，結果在回來的前一天收到部門主管line訊息，要他回國後直接在家「自我居家檢疫14天」，且這段期間不會支付薪水，讓他相當傻眼。

高雄的王小姐（化名）也收到公司內部的文件，上面寫著「強烈建議避免出國」，文末更是暗示「同仁執意出國恐影響觀感」，讓她不知道到底該不該安排出國計畫。

對此，勞動部官員表示，勞工「未感染武漢肺炎」，但衛生主管機關要求「自主健康管理」，雇主對勞工的出勤有所疑慮，要求不要出勤，因屬雇主受領勞務遲延，仍應照給工資；但如果是勞工自行居家休養者，可請普通傷病假、事假或特別休假，或與雇主協議調整工作時間。

(工商 )