吳青峰「太空備忘記」巡迴演唱會22、23日於台北小巨蛋圓滿落幕，驚喜邀請休團3年多的「蘇打綠」團員合體，讓全場萬名粉絲又驚又喜。會後舉行慶功宴，近期因新冠肺炎疫情影響，吳青峰坦言開演前「我很希望取消，是為了要來的觀眾和他們家人心情在憂慮」，期間多次和環球音樂眾多考量下，擔心取消反造成大家恐慌，因此決定如期演出，而兩天也做好萬全防護，口罩沒有遮掩住大家的熱情，「讓我很震撼，滿嚇人的」，成為他難忘的回憶。

吳青峰「太空備忘記」演唱會23日邀來「蘇打綠」團員合體。（環球音樂提供）

而他昨在演唱會最後時爆哭落淚，他感性說「今天真的開心，我很少為難過的事情哭，一想到很多救我的人、愛我的人，這些救命稻草都在你身邊就很感動」，笑說是哭出「此生累積所有的淚水」，他更妙喻「是人生哭到最慘一次，哭到變〈領悟〉MV裡面辛曉琪」。

此次唱回台北，吳青峰感動說「我回家了」，處女作的他做事仔細、個性細緻，但因血型B又保有樂天性格，總要求完美的他，每場演唱會後都要看帶修正，期望到台北場是最完美狀態，但這兩天出一些小差錯，像是唱錯歌詞、轉圈轉錯方向，說到舞台上「有一個狹長的坎可能會掉下去」，幸好最後順利過了。

巡演中他起初穿著全白西裝，隨著橋段潑上不同色油漆，吳青峰道出其中意涵「衣服設計別具巧思，一開始我是像胚胎一樣，身邊的人為我戴上別的色彩，有些是別人給我、有些是我給自己，一層一層色彩出現在我人生當中」。台北站內容改版加上東西複雜，吳青峰坦言這兩天有失眠狀況，至於演唱會結束後最想做的事，他笑說「想大吃一頓」。

吳青峰「太空備忘記」巡迴演唱會台北站2場於23日圓滿落幕，會後舉行慶功宴。（粘耿豪攝）

昨在演唱會上抓到粉絲偷拍，吳青峰直率地說「，總算讓我看到，我一直在辨認是不是偷拍，因為有人戴護目鏡、望遠鏡都會反光」。日前好友王小苗推出詩集，他上週推出合作新歌〈你的影子是我的海〉，沒想到上線不到3天，就有粉絲將曲寫成鋼琴五線譜，還發現封面上暗藏摩斯密碼，讓王小苗直呼「你的觀眾解析度這麼高嗎？」吳青峰笑說「很細緻的一群觀眾，但有時腦補會過頭」。

過去〈小情歌〉曾被抨擊是商業創作，吳青峰在去年推出《太空人》專輯依舊擋不住流言，他痛心說道「《太空人》明明很痛苦，是陪我度過黑暗期間，卻被說只是用來證明沒有江郎才盡，某些生命歷程富有生命力，卻被說成是用來證明什麼的工具」，對於作品被外界投以變質眼光，他認為「創作對我來講是很神聖的事情，不應該被這樣對待」。

昨包括蔡依林、蔡健雅、陳珊妮、許茹芸、王心凌、Hebe、Selina、林柏宏等藝人好友到場欣賞，演唱〈十七〉時吳青峰笑說：「心情很緊張，像給老師驗收的感覺」，談及和S.H.E合作心情「台下他們應該心情很感動，當初一起分享這些故事，一起做出這首歌，跟我感同身受，這種感動心情是好朋友才有的」。

吳青峰23日舉行「太空備忘繼」演唱會慶功宴，開心擺出pose。（粘耿豪攝）

吳青峰「太空備忘記」演唱會22、23日於台北小巨蛋舉行。（環球音樂提供）

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