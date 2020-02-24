林姓男子控告烏日藝術家協會成員吳姓男子，誑稱有知名水墨畫家井崧嶺畫作，買了會賺錢，以7萬5千元賣給他，但未告知畫作有贈與「美雲小姐」落款，贈畫落款會降低價值，涉嫌詐欺；吳男到案否認詐欺，且從事書畫買賣遊姓男子也在場，怒指林男不能買了後悔，才提告。台中地檢署以證據不足，全案予以不起訴處分。

林男指控，吳男在2012年3月間指稱，收藏1幅井崧嶺畫作，價值約新台幣10萬元，買了會賺，他以7萬5千元購買後，將畫交給游男寄賣，3個月後未賣掉才取回，竟發現是贈品畫作，有贈與「美雲小姐」的落款字樣，藝術家贈與落款的畫作，交易價格較低，吳男事前隱瞞，涉嫌詐欺。

吳男到案時否認詐欺，指稱雙方買賣時，他與林男、遊男都在場，他還就畫作上的字，逐字唸聽給林男聽，林男不能買了畫後悔，才提告。

遊男證稱，吳男可能看到他家客廳懸掛以100多萬元買來的井松嶺畫作，才興起買畫念頭，林男將畫作拿到他家時，吳男應該有看到畫作上落款，並將交給他寄賣2、3個月後，好像找不到買家，就拿回去了。

遊男指稱，他共收了2張井松嶺畫作，1張以上百萬元購得；另1張大小約「5才」，以30萬元購得。林男買的應該是真跡，大小至少有「3才」左右，一般畫作買賣，過了鑑賞期，除非是買到假畫，不然，沒有在退的。

至於畫作留有贈與對象落款，是否影響價值？遊男說，只要畫作是真的，都可能有人要，贈送的畫作要看受贈人的身分，如果是台積電董事長或總統，可能還會翻百倍，若是送給一般人，價值就普通。

檢察官認為，林男應該認為該畫有所價值，觀覽後才決定購買，吳男並未隱瞞畫作有落款他人姓名情事，且吳男認為贈與他人落款的畫作即屬無價值的看法，應屬誤會，全案以證據不足而予以不起訴處分。

(中時 )