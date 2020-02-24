晶技(3042)自結1月每股稅前盈餘為0.25元，由於日廠淡出部分產品，且大陸廠區因農曆年期間員工留守率高，目前復工率已達90%，整體營運受到大陸新冠肺炎疫情影響不大，晶技表示，目前石英元件價格平穩，客戶訂單也未見變化，預估今年第1季業績將優於去年同期。

晶技現有台灣、大陸寧波及重慶三個廠區，其中台灣以生產小型化新產品如：1008及5G相關產品為主，月產能約40KK，寧波廠以生產手機、網通及車用產品為主，包括：1210等產品，月產能約100KK，重慶廠則以生產IT及消費性產品為主，月產能約80KK，受惠於日系廠商淡出部分產品，且智慧型手機等手持產品朝輕薄短小發展，京瓷等日系石英元件廠放棄2520、2016尺寸產線，轉攻毛利率更高的1612尺寸小型化產品，讓部分石英元件供給吃緊，晶技也在去年下半年調漲部分產品價格，並積極佈局2520以下小型化產品，目前小型化產品佔比已達40%。

相較於大陸地區同業，晶技因年初就決定大陸廠區不停工，大陸廠區員工在農曆年期間留守率達60%到70%，且台灣廠區只休4天，讓晶技大陸廠區運作未受到疫情太多影響，隨著各地區陸續開工，目前晶技大陸廠區復工率已達90%。

就產業來看，大陸廠多以3225以上成熟產品為主，雖然部分陸廠開始做2520及2016等，但競爭力比不上晶技等台廠，而此次大陸地區因疫情大規模停工，造成部分成熟產品短缺，不過晶技表示，目前市場價格平穩，客戶訂單也未見變化，終端需求是否造成客戶訂單調整仍待觀察。

晶技自結109年1月合併營業收入為6億5338萬元，月減19.1%，年增7%，稅前盈餘歸屬於母公司業主為7695萬1000元，月增9.3%，年成長36.3%，每股稅前盈餘為0.25元；晶技預估，今年第1季可望比去年同期好。

(時報資訊)