新冠肺炎疫情延燒，北市議員游淑慧24日接獲民眾陳情，教育召集來自各地後備軍人要一起群聚生活，擔心會爆發疫情，游認為，國防部早已嚴正以對限制軍人出國，因為部隊是群聚團體，稍有不慎就可能造成群聚感染，傷害部整體戰力，但教召更是將來自各地後備軍人聚集，防疫風險更是難料。

游淑慧指出，今早接到民眾陳情，先前他接到3月中旬的教召通知，原本沒有多想，覺得這是國民的義務，隨著疫情升溫，心裡也開始很疑惑與擔心，因為長達3至4天的教召課程，來自各地的後備軍人要一起群聚生活，值此防疫時期，是否適當？是否該延後辦理？

她表示，面對台灣可能發生的社區感染和疫情升溫，國防部早已嚴正以對，因為部隊是群聚的團體，稍有不慎就可能造成群聚感染，傷害部隊整體戰力，教召更是將來自各地的後備軍人聚集，防疫風險更是難料。

游淑慧說，軍方率先頒布出國勸導令，就是希望部隊內連「萬一」的意外都不要發生，那麼關於例行性的教召，是不是也該考慮防疫而暫緩辦理。

(中時 )